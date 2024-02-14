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Кацнельсон Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кацнельсон Яков Иосифович

Мать ребёнка: Кацнельсон (Давидовская) Эсфирь Яковлевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Кацнельсон) Татьяна

Мать ребёнка: Кацнельсон (Давидовская) Эсфирь Яковлевна

Рождение ребёнка
07.09.1916

Дочь: Мокрина (Кацнельсон) Ида Иосифовна

Мать ребёнка: Кацнельсон (Давидовская) Эсфирь Яковлевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Березина (Кацнельсон) Любовь Иосифовна

Мать ребёнка: Кацнельсон (Давидовская) Эсфирь Яковлевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кацнельсон Давид Иосифович

Мать ребёнка: Кацнельсон (Давидовская) Эсфирь Яковлевна

Смерть
?.12.1941

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