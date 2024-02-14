Кацнельсон (Давидовская) Эсфирь Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кацнельсон Яков Иосифович
Отец ребёнка: Кацнельсон Иосиф
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Кацнельсон) Татьяна
Отец ребёнка: Кацнельсон Иосиф
Рождение ребёнка
07.09.1916
Дочь: Мокрина (Кацнельсон) Ида Иосифовна
Отец ребёнка: Кацнельсон Иосиф
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Березина (Кацнельсон) Любовь Иосифовна
Отец ребёнка: Кацнельсон Иосиф
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кацнельсон Давид Иосифович
Отец ребёнка: Кацнельсон Иосиф
Смерть
1943