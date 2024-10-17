--- Калмыкова (Дымова) Марфа Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти04.02.1900 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1841
Отец: Дымов Давыд Миронович
Мать: не указана
Восприемник
01.04.1856 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/22
Восприемник
13.12.1857 ст.
солдатская дочь https://ya.ru/archive/catalog/646ac84f-485d-42cc-b585-7bc14176dd4b/64
Бракосочетание
14.10.1860 ст.
Муж: Александр Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/81
Восприемник
09.12.1860 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/64
Рождение ребёнка
19.11.1861 ст.
Сын: Филипп Александрович
Отец ребёнка: Александр Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/56
Рождение ребёнка
05.02.1864 ст.
Сын: Федор Александрович
Отец ребёнка: Александр Иванович
догадка https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/6 его дети не Калмыкова
Рождение ребёнка
07.09.1868 ст.
Сын: Яоаким Александрович
Отец ребёнка: Александр Иванович
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/64
Бракосочетание
31.10.1871 ст.
невеста вторым браком https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/121
Рождение ребёнка
30.08.1872 ст.
Сын: Ермачков Калмыков Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Калмыков Дмитрий Алексеевич
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/25
Рождение ребёнка
26.05.1874 ст.
Дочь: (Калмыкова) Федосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Калмыков Дмитрий Алексеевич
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/59
Рождение ребёнка
19.06.1876
Отец ребёнка: Калмыков Дмитрий Алексеевич
https://ya.ru/archive/catalog/3a6bc91c-dbac-4e2e-a9ee-4c485c41cbb7/138
Рождение ребёнка
08.07.1877 ст.
Дочь: Калмыков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Калмыков Дмитрий Алексеевич
https://ya.ru/archive/catalog/cd98b8ca-806e-4e17-9982-2f643b81b73d/123
Рождение ребёнка
22.09.1882 ст.
Сын: Калмыков Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Калмыков Дмитрий Алексеевич
отец указан как Соловьев https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/122
Рождение ребёнка
01.06.1885 ст.
Сын: Калмыков Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Калмыков Дмитрий Алексеевич
https://ya.ru/archive/catalog/b11baa36-f213-4edb-9a02-e01359cfba09/109
Смерть
04.02.1900 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/150