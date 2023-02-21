Калмыков Федор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти06.02.1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1886 ст.
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Николаевна
воспр Тимофей Семенович крест жена Акулина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмыков Герасим Федорович
Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Николаевна
Смерть
06.02.1907 ст.