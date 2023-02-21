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Калмыков Федор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

06.02.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1886 ст.

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Николаевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Тимофей Семенович крест жена Акулина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Фекла Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмыков Герасим Федорович

Мать ребёнка: Калмыкова Фекла Николаевна

Смерть
06.02.1907 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
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