Варганова (Миногинъ) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарганова (Миногинъ) Екатерина

Варганова (Миногинъ) Екатерина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Миногинъ Федоръ

Мать: Миногина ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1846

Муж: Варгановъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1849

Сын: Варгановъ Василий

Отец ребёнка: Варгановъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1853

Сын: Варгановъ Петръ

Отец ребёнка: Варгановъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1855

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1857

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close