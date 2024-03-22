Варганова (Миногинъ) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Миногинъ Федоръ
Мать: Миногина ?
Бракосочетание
03.02.1846
Муж: Варгановъ Петръ
Рождение ребёнка
26.12.1849
Сын: Варгановъ Василий
Отец ребёнка: Варгановъ Петръ
Рождение ребёнка
02.10.1853
Сын: Варгановъ Петръ
Отец ребёнка: Варгановъ Петръ
Рождение ребёнка
11.07.1855
Дочь: Елена
Рождение ребёнка
09.10.1857
Дочь: Елизавета