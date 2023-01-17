Шаманин Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Шаманин Иван Дометиевич
Мать: не указана
Место жительства
1763
Бракосочетание
13.02.1775 ст.
Жена: Шаманина Федора Ивановна
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1777 ст.
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Шаманина Федора Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1779 ст.
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Шаманина Федора Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Шаманина Федора Ивановна
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно