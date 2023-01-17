Шаманин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманин Николай Иванович

Шаманин Николай Иванович

avatar

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Шаманин Иван Дометиевич

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
13.02.1775 ст.

Жена: Шаманина Федора Ивановна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1777 ст.

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Шаманина Федора Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.11.1779 ст.

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Шаманина Федора Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Шаманин Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Шаманина Федора Ивановна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close