Шаманина (Кашина) Федора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманина (Кашина) Федора Ивановна

Шаманина (Кашина) Федора Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Фигурирует как дворцовая крестьянка Судромской волости Вельского уезда
Бракосочетание
13.02.1775 ст.

Муж: Шаманин Николай Иванович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1777 ст.

Дочь: Шаманина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.11.1779 ст.

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Шаманин Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close