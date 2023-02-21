Шаманина (Кашина) Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Фигурирует как дворцовая крестьянка Судромской волости Вельского уезда
Бракосочетание
13.02.1775 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1777 ст.
Дочь: Шаманина Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1779 ст.
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно