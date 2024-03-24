Боталова Пелагея Климонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоталова Пелагея Климонтова

Боталова Пелагея Климонтова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Боталова Акулина незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Сын: Боталов Дорофей незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Рождение ребёнка
1846

Сын: Боталов Сергей незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Боталова Татьяна незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Место жительства
1858
Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Тихон Ефимов

Ивучево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
2-я жена
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close