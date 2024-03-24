Боталова Пелагея Климонтова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Боталова Акулина незаконнорожденная
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Сын: Боталов Дорофей незаконнорожденный
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Рождение ребёнка
1846
Сын: Боталов Сергей незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Боталова Татьяна незаконнорожденная
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Место жительства
1858
Х-я ревизия 1858 г. Ф.11, оп. 1. д.2328 стр. 58 ГАПК
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боталов Тихон Ефимов
2-я жена
Смерть
Неизвестно