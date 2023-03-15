Козюльков Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозюльков Кузьма

Козюльков Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козюльков Алексей

Мать: (Есянина) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Куликова (Козюлькова) Евдокия Кузминична

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кузнецова (Козюлькова) Татьяна Кузьминична

Мать ребёнка: Пелагея

Ягодное, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.