Козюльков Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козюльков Алексей
Мать: (Есянина) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Куликова (Козюлькова) Евдокия Кузминична
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кузнецова (Козюлькова) Татьяна Кузьминична
Мать ребёнка: Пелагея
Ягодное, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно