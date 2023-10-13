Куликова (Козюлькова) Евдокия Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова (Козюлькова) Евдокия Кузминична

Куликова (Козюлькова) Евдокия Кузминична

Место рождения

д. Ягодное

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Козюльков Кузьма

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
11.03.1906

Сын: Куликов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Куликов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Андреевич

Ягодное, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.