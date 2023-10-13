Куликова (Козюлькова) Евдокия Кузминична
Место рожденияд. Ягодное
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Козюльков Кузьма
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
11.03.1906
Сын: Куликов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Куликов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Куликов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Куликов Николай Андреевич
Ягодное, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно