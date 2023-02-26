Оловянников Фёдор Аврамиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оловянников Фёдор Аврамиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

До 1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: Оловянников ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Оловянников Митрофан Фёдоров

Мать ребёнка: Большеушенкова - Оловянникова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
26.05.1898

Сын: Оловянников Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Большеушенкова - Оловянникова Марфа Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1900

Сын: Оловянников Сергей Фёдоров

Мать ребёнка: Большеушенкова - Оловянникова Марфа Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большеушенкова - Оловянникова Марфа Иванова

Смерть
До 1910
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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