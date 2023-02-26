Оловянников Фёдор Аврамиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиДо 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Отец: Оловянников ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Оловянников Митрофан Фёдоров
Мать ребёнка: Большеушенкова - Оловянникова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
26.05.1898
Мать ребёнка: Большеушенкова - Оловянникова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
24.08.1900
Сын: Оловянников Сергей Фёдоров
Мать ребёнка: Большеушенкова - Оловянникова Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1910