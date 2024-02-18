Селиванова Валентина Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова Валентина Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиванов Олег Викторович

Отец ребёнка: Селиванов Виктор Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиванов Константин Викторович

Отец ребёнка: Селиванов Виктор Аркадьевич

Рождение ребёнка
27.12.1967

Дочь: Селиванова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Селиванов Виктор Аркадьевич

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