Селиванов Виктор Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванов Виктор Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиванов Олег Викторович

Мать ребёнка: Селиванова Валентина Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиванов Константин Викторович

Мать ребёнка: Селиванова Валентина Александр

Рождение ребёнка
27.12.1967

Дочь: Селиванова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Селиванова Валентина Александр

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