Селиванов Виктор Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиванов Олег Викторович
Мать ребёнка: Селиванова Валентина Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиванов Константин Викторович
Мать ребёнка: Селиванова Валентина Александр
Рождение ребёнка
27.12.1967
Дочь: Селиванова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Селиванова Валентина Александр