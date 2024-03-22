Амосов (Семенов) Лазарь Амосов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосов (Семенов) Лазарь Амосов

Место рождения

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1767

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Никонов Амос Семенович

Мать: Феврония Филипова

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Амосов Дмитрий Лазарев

Мать ребёнка: Амосова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Амосов Василий Лазарев

Мать ребёнка: Амосова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Тимофеева Федосья Лазаревна

Мать ребёнка: Амосова Ирина Васильевна

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Фекла Лазаревна

Мать ребёнка: Амосова Ирина Васильевна

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
1844
Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния
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