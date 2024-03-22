Амосов (Семенов) Лазарь Амосов
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Никонов Амос Семенович
Мать: Феврония Филипова
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Амосова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Амосова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Тимофеева Федосья Лазаревна
Мать ребёнка: Амосова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Фекла Лазаревна
Мать ребёнка: Амосова Ирина Васильевна
Смерть
1844