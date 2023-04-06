Амосова (Копытцева) Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Амосов (семенов) Лазарь Амосов
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Амосов (семенов) Лазарь Амосов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Тимофеева Федосья Лазаревна
Отец ребёнка: Амосов (семенов) Лазарь Амосов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Фекла Лазаревна
Отец ребёнка: Амосов (семенов) Лазарь Амосов
Смерть
Неизвестно