Амосова (Копытцева) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосова (Копытцева) Ирина Васильевна

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Место рождения

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766

Сын: Амосов Ануфрий Лазарев

Отец ребёнка: Амосов (семенов) Лазарь Амосов

Рождение
1770

Отец: Копытцын Василей Тимофеевич

Мать: Копытцына Агафья Тимофеевна

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1775

Сын: Амосов Дмитрий Лазарев

Отец ребёнка: Амосов (семенов) Лазарь Амосов

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Тимофеева Федосья Лазаревна

Отец ребёнка: Амосов (семенов) Лазарь Амосов

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Фекла Лазаревна

Отец ребёнка: Амосов (семенов) Лазарь Амосов

Пильдозерская, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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