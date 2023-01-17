Бибикамила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикамила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1908

Дочь: Сарваржахан Хабибулловна

Отец ребёнка: Сафин Хабибулла Сафич

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1911

Сын: Сафин Гашифулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Сафин Хабибулла Сафич

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1914

Сын: Абдулкадир Мухаметсафич

Отец ребёнка: Сафин Хабибулла Сафич

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1916

Дочь: Сафина Бибикашифа Хабибулловна

Отец ребёнка: Сафин Хабибулла Сафич

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1919

Сын: Сафин Салимулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Сафин Хабибулла Сафич

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Хабибулла Сафич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Хабибулла Сафич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Хабибулла Сафич

Место жительства
Неизвестно
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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