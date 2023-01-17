Бибикамила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1908
Дочь: Сарваржахан Хабибулловна
Отец ребёнка: Сафин Хабибулла Сафич
Рождение ребёнка
26.09.1911
Сын: Сафин Гашифулла Хабибуллович
Отец ребёнка: Сафин Хабибулла Сафич
Рождение ребёнка
30.03.1914
Отец ребёнка: Сафин Хабибулла Сафич
Рождение ребёнка
14.01.1916
Дочь: Сафина Бибикашифа Хабибулловна
Отец ребёнка: Сафин Хабибулла Сафич
Рождение ребёнка
10.01.1919
Сын: Сафин Салимулла Хабибуллович
Отец ребёнка: Сафин Хабибулла Сафич
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1934
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно