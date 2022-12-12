Сафин Хабибулла Сафич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафин Хабибулла Сафич

Сафин Хабибулла Сафич

avatar

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.11.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1879

Отец: Мухаметсафа Ахмеров

Мать: Латифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1908

Дочь: Сарваржахан Хабибулловна

Мать ребёнка: Бибикамила

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1911

Сын: Сафин Гашифулла Хабибуллович

Мать ребёнка: Бибикамила

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1914

Сын: Абдулкадир Мухаметсафич

Мать ребёнка: Бибикамила

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1916

Дочь: Сафина Бибикашифа Хабибулловна

Мать ребёнка: Бибикамила

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1919

Сын: Сафин Салимулла Хабибуллович

Мать ребёнка: Бибикамила

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибикамила

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибикамила

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бибикамила

Место жительства
Неизвестно
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close