Сафин Хабибулла Сафич
Место рождения
Дата рождения02.11.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1879
Отец: Мухаметсафа Ахмеров
Мать: Латифа
Рождение ребёнка
12.06.1908
Дочь: Сарваржахан Хабибулловна
Мать ребёнка: Бибикамила
Рождение ребёнка
26.09.1911
Сын: Сафин Гашифулла Хабибуллович
Мать ребёнка: Бибикамила
Рождение ребёнка
30.03.1914
Мать ребёнка: Бибикамила
Рождение ребёнка
14.01.1916
Дочь: Сафина Бибикашифа Хабибулловна
Мать ребёнка: Бибикамила
Рождение ребёнка
10.01.1919
Сын: Сафин Салимулла Хабибуллович
Мать ребёнка: Бибикамила
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1934
Место жительства
Неизвестно
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)