Малинин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинин Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинина (Покровская) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Малинин Александр Павлович

Мать ребёнка: Малинина (Покровская) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Малинин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Малинина (Покровская) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Малинина) Серафима Павловна

Мать ребёнка: Малинина (Покровская) Елена Михайловна

Смерть
Неизвестно

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