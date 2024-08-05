Малинин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Сын: Малинин Александр Павлович
Мать ребёнка: Малинина (Покровская) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Малинина (Покровская) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Малинина) Серафима Павловна
Мать ребёнка: Малинина (Покровская) Елена Михайловна
Смерть
Неизвестно