Малинина (Покровская) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Сын: Малинин Александр Павлович
Отец ребёнка: Малинин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Малинин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Малинина) Серафима Павловна
Отец ребёнка: Малинин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно