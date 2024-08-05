Малинина (Покровская) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина (Покровская) Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Покровский Михаил Васильевич

Мать: (Лебедева (?)) Мария (2-Я) Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Малинин Александр Павлович

Отец ребёнка: Малинин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Малинин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Малинин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Малинина) Серафима Павловна

Отец ребёнка: Малинин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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