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Коваль Никита Иванович

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

31.03.1799 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Горошков, Київська область
Бракосочетание
04.06.1766 ст.

Жена: Коваль (Вовк) Феврония (Ефросиния) Андреевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
18.03.1779 ст.

Сын: Ковальчук Иван Никитович

Мать ребёнка: Коваль (Вовк) Феврония (Ефросиния) Андреевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
25.01.1784 ст.

Сын: Ковальчук Григорий Никитович

Мать ребёнка: Коваль (Вовк) Феврония (Ефросиния) Андреевна

Горошков, Київська область
Смерть
31.03.1799 ст.
Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
21.05.1887 ст.

Дочь: Лещук (Ковальчук) Ульяна Никитовна

Мать ребёнка: Коваль (Вовк) Феврония (Ефросиния) Андреевна

Горошков, Київська область

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