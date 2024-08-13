Коваль Никита Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти31.03.1799 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.06.1766 ст.
Рождение ребёнка
18.03.1779 ст.
Мать ребёнка: Коваль (Вовк) Феврония (Ефросиния) Андреевна
Рождение ребёнка
25.01.1784 ст.
Сын: Ковальчук Григорий Никитович
Мать ребёнка: Коваль (Вовк) Феврония (Ефросиния) Андреевна
Смерть
31.03.1799 ст.
Рождение ребёнка
21.05.1887 ст.
Дочь: Лещук (Ковальчук) Ульяна Никитовна
Мать ребёнка: Коваль (Вовк) Феврония (Ефросиния) Андреевна