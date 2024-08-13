Коваль (Вовк) Феврония (Ефросиния) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль (Вовк) Феврония (Ефросиния) Андреевна

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

29.09.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.06.1766 ст.

Муж: Коваль Никита Иванович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
18.03.1779 ст.

Сын: Ковальчук Иван Никитович

Отец ребёнка: Коваль Никита Иванович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
25.01.1784 ст.

Сын: Ковальчук Григорий Никитович

Отец ребёнка: Коваль Никита Иванович

Горошков, Київська область
Рождение
29.09.1850 ст.

Отец: Вовк Андрей

Мать: Вовк Евдокия

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
21.05.1887 ст.

Дочь: Лещук (Ковальчук) Ульяна Никитовна

Отец ребёнка: Коваль Никита Иванович

Горошков, Київська область
Смерть
Неизвестно

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