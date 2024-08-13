Коваль (Вовк) Феврония (Ефросиния) Андреевна
Место рождения
Дата рождения29.09.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.06.1766 ст.
Рождение ребёнка
18.03.1779 ст.
Отец ребёнка: Коваль Никита Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1784 ст.
Сын: Ковальчук Григорий Никитович
Отец ребёнка: Коваль Никита Иванович
Рождение
29.09.1850 ст.
Отец: Вовк Андрей
Мать: Вовк Евдокия
Рождение ребёнка
21.05.1887 ст.
Дочь: Лещук (Ковальчук) Ульяна Никитовна
Отец ребёнка: Коваль Никита Иванович
Смерть
Неизвестно