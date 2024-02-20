Фурсов Никита Ефимович
Место рожденияд. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Фурсова ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Фурсова ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно