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Фурсов Никита Ефимович

Место рождения

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Фурсов Ефим Федорович

Мать: Фурсова 1-Й Бр Марфа Захаровна

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Фурсов Филипп Никитич

Мать ребёнка: Фурсова ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Фурсов Андрей Никитич

Мать ребёнка: Фурсова ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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