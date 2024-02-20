Фурсов Андрей Никитич
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1828
Дата смерти16.07.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Фурсов Никита Ефимович
Мать: Фурсова ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1871
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Яковлевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Дарья Яковлевна
Смерть
16.07.1871