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Фурсов Андрей Никитич

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

16.07.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Фурсов Никита Ефимович

Мать: Фурсова ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1871

Сын: Фурсов Денис Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Дарья Яковлевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Дарья Яковлевна

Смерть
16.07.1871
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