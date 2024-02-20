Фурсова 1-Й Бр Марфа Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсова 1-Й Бр Марфа Захаровна

Фурсова 1-Й Бр Марфа Захаровна

Место рождения

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1775

Сын: Фурсов Роман Ефимович

Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Фурсов Герасим Ефимович

Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Фурсов Игнат Ефимович

Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Фурсов Иосиф / Осип / Ефимович

Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Настасья Ефимовна

Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Варвара Ефимовна

Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марья Ефимовна

Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Фурсов Никита Ефимович

Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Фурсов Наум Ефимович

Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Фурсов Егор Ефимович

Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Ефим Федорович

Смерть
После 1795
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close