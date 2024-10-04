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(Кириллова) Ксения Ивановна

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.01.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1856 ст.

Отец: Кириллов Иван Игнатьевич

Мать: Кириллова Олимпиада Макаровна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/4
Восприемник
16.03.1874 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/52
Восприемник
14.08.1875 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/70c6405b-7421-4277-85bc-4fc835be0ab2/87
Смерть
Неизвестно

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