(Кириллова) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.01.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1856 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/4
Восприемник
16.03.1874 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/52
Восприемник
14.08.1875 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/70c6405b-7421-4277-85bc-4fc835be0ab2/87
Смерть
Неизвестно