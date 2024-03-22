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Шарифа Мустакимова

Место рождения

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Мустаким

Мать: не указана

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
19.01.1876 ст.

Муж: Мифтахетдин Нажметдинов

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Представитель невесты - отец Представитель жениха отец - Нажметдин Губайдуллин Свидетели - Мифтахетдин Юлдашев Сахабетдин Юлдашев Абдулхалим Ярмухаметов 400 рублей медью 200 рублей даны на межлисе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мифтахетдин Нажметдинов

Смерть
Неизвестно
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