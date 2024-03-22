Шарифа Мустакимова
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Мустаким
Никах
19.01.1876 ст.
Представитель невесты - отец Представитель жениха отец - Нажметдин Губайдуллин Свидетели - Мифтахетдин Юлдашев Сахабетдин Юлдашев Абдулхалим Ярмухаметов 400 рублей медью 200 рублей даны на межлисе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно