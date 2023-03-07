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Мифтахетдин Нажметдинов

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Место рождения

Старый Иркеняш, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Нажметдин Губайдуллин

Мать: не указана

Старый Иркеняш, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
19.01.1876 ст.

Жена: Шарифа Мустакимова

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Представитель невесты - отец Представитель жениха отец - Нажметдин Губайдуллин Свидетели - Мифтахетдин Юлдашев Сахабетдин Юлдашев Абдулхалим Ярмухаметов 400 рублей медью 200 рублей даны на межлисе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарифа Мустакимова

Смерть
Неизвестно
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