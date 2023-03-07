Мифтахетдин Нажметдинов
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Нажметдин Губайдуллин
Мать: не указана
Никах
19.01.1876 ст.
Жена: Шарифа Мустакимова
Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Представитель невесты - отец Представитель жениха отец - Нажметдин Губайдуллин Свидетели - Мифтахетдин Юлдашев Сахабетдин Юлдашев Абдулхалим Ярмухаметов 400 рублей медью 200 рублей даны на межлисе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарифа Мустакимова
Смерть
Неизвестно