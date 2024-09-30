Кяйвяряйнен (Ихо) Юстина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кяйвяряйнен (Ихо) Юстина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1862

Дата смерти

18.01.1920

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.11.1880

Муж: Кяйвяряйнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
29.05.1890

Сын: Кяйвяряйнен Петр Иванович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Адамович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.12.1892

Дочь: Ильмасти (Кяйвяряйнен) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Адамович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.10.1895

Сын: Кяйвяряйнен Адам Иванович

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Адамович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.09.1901

Дочь: (Кяйвяряйнен) Ева Ивановна

Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Адамович

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
18.01.1920

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