Кяйвяряйнен (Ихо) Юстина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1862
Дата смерти18.01.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.11.1880
Рождение ребёнка
29.05.1890
Сын: Кяйвяряйнен Петр Иванович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
13.12.1892
Дочь: Ильмасти (Кяйвяряйнен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
19.10.1895
Сын: Кяйвяряйнен Адам Иванович
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
06.09.1901
Дочь: (Кяйвяряйнен) Ева Ивановна
Отец ребёнка: Кяйвяряйнен Иван Адамович
Смерть
18.01.1920