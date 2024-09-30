Ильмасти (Кяйвяряйнен) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильмасти (Кяйвяряйнен) Мария Ивановна

Место рождения

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.12.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1892

Отец: Кяйвяряйнен Иван Адамович

Мать: Кяйвяряйнен (Ихо) Юстина Павловна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильмасти Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
10.05.1914

Дочь: (Ильмасти) Айно-Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ильмасти Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
12.12.1917

Сын: Ильмасти Иван Иванович

Отец ребёнка: Ильмасти Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
05.04.1921

Дочь: (Ильмасти) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Ильмасти Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
05.04.1921

Дочь: (Ильмасти) Эмилия Ивановна

Отец ребёнка: Ильмасти Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
11.06.1925

Сын: Ильмасти Александр Иванович

Отец ребёнка: Ильмасти Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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