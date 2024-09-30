Ильмасти (Кяйвяряйнен) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.12.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1914
Дочь: (Ильмасти) Айно-Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ильмасти Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
12.12.1917
Отец ребёнка: Ильмасти Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
05.04.1921
Дочь: (Ильмасти) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Ильмасти Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
05.04.1921
Дочь: (Ильмасти) Эмилия Ивановна
Отец ребёнка: Ильмасти Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
11.06.1925
Сын: Ильмасти Александр Иванович
Отец ребёнка: Ильмасти Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно