Карачун Галина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карачун Галина Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1977

Дочь: Карачун Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Карачун Виктор Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1982

Дочь: Хадаркевич Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Карачун Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карачун Виктор Иванович

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