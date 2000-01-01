Карачун Галина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1977
Дочь: Карачун Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Карачун Виктор Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1982
Дочь: Хадаркевич Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Карачун Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно