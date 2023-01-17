Карачун Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарачун Виктор Иванович

Карачун Виктор Иванович

avatar

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

31.10.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1954

Отец: Карачун Иван Михайлович

Мать: Карачун Янина Ивановна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
04.05.1977

Дочь: Карачун Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Карачун Галина Леонидовна

Рождение ребёнка
21.01.1982

Дочь: Хадаркевич Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Карачун Галина Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карачун Галина Леонидовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close