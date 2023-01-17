Карачун Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения31.10.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1954
Отец: Карачун Иван Михайлович
Мать: Карачун Янина Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1977
Дочь: Карачун Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Карачун Галина Леонидовна
Рождение ребёнка
21.01.1982
Дочь: Хадаркевич Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Карачун Галина Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно