Потылицына (Букова) Улияния Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицына (Букова) Улияния Герасимова

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Ефим Васильев

Рождение ребёнка
01.02.1849

Дочь: (Потылицына) Анна Ефимова

Отец ребёнка: Потылицын Ефим Васильев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.10.1852

Дочь: (Потылицына) Матрона Ефимова

Отец ребёнка: Потылицын Ефим Васильев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.01.1857

Сын: Потылицын Иоанн Ефимов

Отец ребёнка: Потылицын Ефим Васильев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.11.1864

Сын: Потылицын Михаил Ефимов

Отец ребёнка: Потылицын Ефим Васильев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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