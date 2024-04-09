Потылицына (Букова) Улияния Герасимова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1849
Дочь: (Потылицына) Анна Ефимова
Отец ребёнка: Потылицын Ефим Васильев
Рождение ребёнка
02.10.1852
Дочь: (Потылицына) Матрона Ефимова
Отец ребёнка: Потылицын Ефим Васильев
Рождение ребёнка
?.01.1857
Отец ребёнка: Потылицын Ефим Васильев
Рождение ребёнка
07.11.1864
Отец ребёнка: Потылицын Ефим Васильев
Смерть
Неизвестно