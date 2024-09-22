Оботурова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оботурова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оботуров Василий Васильевич

Рождение ребёнка
21.10.1909 ст.

Дочь: Оботурова Татьяна (Татиана) Васильевна

Отец ребёнка: Оботуров Василий Васильевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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