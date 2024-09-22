Оботурова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1909 ст.
Дочь: Оботурова Татьяна (Татиана) Васильевна
Отец ребёнка: Оботуров Василий Васильевич
Говорово, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно