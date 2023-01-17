Соломония Олимпиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Олимпиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1689 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Павел Максимович

Отец ребёнка: не указан

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Федор

Отец ребёнка: не указан

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Георгий

Отец ребёнка: не указан

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Григорий

Отец ребёнка: не указан

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Пахомович

Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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