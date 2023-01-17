Соломония Олимпиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Павел Максимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1738
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1739
Сын: Федор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1746
Сын: Георгий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1748
Сын: Григорий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Пахомович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно