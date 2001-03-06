Солдаткина Ольга Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1924
Дата смерти06.03.2001
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1924
Отец: Солдаткин Матвей Иванович
Мать: Евсеева Дарья
Рождение ребёнка
13.11.1951
Отец ребёнка: Шепилёв Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.03.1953
Дочь: Шепилева Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Шепилёв Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
30.05.1954
Дочь: Шепилева Алевтина Григорьевна
Отец ребёнка: Шепилёв Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
27.06.1956
Дочь: Шепилёва Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Шепилёв Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
14.02.1958
Отец ребёнка: Шепилёв Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
15.06.1959
Дочь: Шепилёва Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Шепилёв Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
11.02.1962
Сын: Шепилёв Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Шепилёв Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
09.08.1967
Сын: Шепилёв Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Шепилёв Григорий Прокопьевич
Смерть
06.03.2001