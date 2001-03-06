Солдаткина Ольга Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдаткина Ольга Матвеевна

Солдаткина Ольга Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1924

Дата смерти

06.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1924

Отец: Солдаткин Матвей Иванович

Мать: Евсеева Дарья

Рождение ребёнка
13.11.1951

Сын: Шепилев Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Шепилёв Григорий Прокопьевич

Рождение ребёнка
01.03.1953

Дочь: Шепилева Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Шепилёв Григорий Прокопьевич

Рождение ребёнка
30.05.1954

Дочь: Шепилева Алевтина Григорьевна

Отец ребёнка: Шепилёв Григорий Прокопьевич

Рождение ребёнка
27.06.1956

Дочь: Шепилёва Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Шепилёв Григорий Прокопьевич

Рождение ребёнка
14.02.1958

Сын: Шепилёв Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шепилёв Григорий Прокопьевич

Рождение ребёнка
15.06.1959

Дочь: Шепилёва Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Шепилёв Григорий Прокопьевич

Рождение ребёнка
11.02.1962

Сын: Шепилёв Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Шепилёв Григорий Прокопьевич

Рождение ребёнка
09.08.1967

Сын: Шепилёв Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Шепилёв Григорий Прокопьевич

Смерть
06.03.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.