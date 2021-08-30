Шепилева Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1953
Дата смерти30.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осмелкин Виталий Матвеевич
Рождение ребёнка
22.02.1975
Сын: Осмелкин Евгений Витальевич
Отец ребёнка: Осмелкин Виталий Матвеевич
Рождение ребёнка
17.08.1975
Сын: Осмелкин Валерий Витальевич
Отец ребёнка: Осмелкин Виталий Матвеевич
Смерть
30.08.2021