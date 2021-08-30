Шепилева Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепилева Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1953

Дата смерти

30.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1953

Отец: Шепилёв Григорий Прокопьевич

Мать: Солдаткина Ольга Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осмелкин Виталий Матвеевич

Рождение ребёнка
22.02.1975

Сын: Осмелкин Евгений Витальевич

Отец ребёнка: Осмелкин Виталий Матвеевич

Рождение ребёнка
17.08.1975

Сын: Осмелкин Валерий Витальевич

Отец ребёнка: Осмелкин Виталий Матвеевич

Смерть
30.08.2021

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