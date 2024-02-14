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Алиев Мягсум

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Невмянов Али

Мать: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы

Рождение ребёнка
02.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиева (Мустафина) Сафия

Рождение ребёнка
01.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиева (Мустафина) Сафия

Смерть
Неизвестно

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