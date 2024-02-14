Алиев Мягсум
Место рожденияд.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Невмянов Али
Рождение ребёнка
02.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алиева (Мустафина) Сафия
Рождение ребёнка
01.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алиева (Мустафина) Сафия
Смерть
Неизвестно