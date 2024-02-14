Невмянова Сафура Хайретдин Кызы
Место рожденияд. Актуково Нижегородской губернии
Дата рождения1904
Дата смерти19.08.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Невмянов Али
Рождение ребёнка
1924
Сын: Алиев Адгам Алиевич
Отец ребёнка: Невмянов Али
Рождение ребёнка
21.06.1926
Дочь: Аймалова (Алиева) Файзия
Отец ребёнка: Невмянов Али
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Алиева) Хамися
Отец ребёнка: Невмянов Али
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
Около 1936
Рождение ребёнка
1938
Сын: Алиев Мягсум
Отец ребёнка: Невмянов Али
Рождение ребёнка
1944
Дочь: (Алиева) Мясумя
Отец ребёнка: Невмянов Али
Рождение ребёнка
1946
Сын: Алиев Шавкят
Отец ребёнка: Невмянов Али
Смерть
19.08.1967