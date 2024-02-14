Невмянова Сафура Хайретдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невмянова Сафура Хайретдин Кызы

Место рождения

д. Актуково Нижегородской губернии

Дата рождения

1904

Дата смерти

19.08.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
1928 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невмянов Али

Рождение ребёнка
1924

Сын: Алиев Адгам Алиевич

Отец ребёнка: Невмянов Али

Рождение ребёнка
21.06.1926

Дочь: Аймалова (Алиева) Файзия

Отец ребёнка: Невмянов Али

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Алиева) Хамися

Отец ребёнка: Невмянов Али

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невмянов Али

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невмянов Али

Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Невмянов Али

Рождение ребёнка
1938

Сын: Алиев Мягсум

Отец ребёнка: Невмянов Али

Рождение ребёнка
1944

Дочь: (Алиева) Мясумя

Отец ребёнка: Невмянов Али

Рождение ребёнка
1946

Сын: Алиев Шавкят

Отец ребёнка: Невмянов Али

Смерть
19.08.1967

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