Перелыгин Валерий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перелыгин Валерий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1987

Сын: Шершнев Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Шершнева Галина Дмитриевна

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
03.11.1988

Дочь: Лошкомойникова Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Шершнева Галина Дмитриевна

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Смерть
1992
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
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