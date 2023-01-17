Перелыгин Валерий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1987
Сын: Шершнев Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Шершнева Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.11.1988
Дочь: Лошкомойникова Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Шершнева Галина Дмитриевна
Смерть
1992