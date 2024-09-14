Угланова (Суровцева) Варвара Ананьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
1755
Сын: Угланов Савелий Прокопьевич
Отец ребёнка: Угланов Прокофей (Прокопей) Степанович
РГАДА, 350-2-1636-644л
Рождение ребёнка
1758
Сын: Угланов Михайло Прокопьевич
Отец ребёнка: Угланов Прокофей (Прокопей) Степанович
РГАДА, 350-2-1636-644л
Смерть
Неизвестно