Угланова (Суровцева) Варвара Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУгланова (Суровцева) Варвара Ананьевна

Угланова (Суровцева) Варвара Ананьевна

Место рождения

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Медянка, Ординский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угланов Прокофей (Прокопей) Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 оборот
Рождение ребёнка
1755

Сын: Угланов Савелий Прокопьевич

Отец ребёнка: Угланов Прокофей (Прокопей) Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1636-644л
Рождение ребёнка
1758

Сын: Угланов Михайло Прокопьевич

Отец ребёнка: Угланов Прокофей (Прокопей) Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1636-644л
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.