Петрухненко ???
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрухненко Сергей
Мать ребёнка: Петрухненко (Скорикова) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрухненко Петр
Мать ребёнка: Петрухненко (Скорикова) Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937