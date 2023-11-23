Петрухненко ??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухненко ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрухненко Сергей

Мать ребёнка: Петрухненко (Скорикова) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрухненко Петр

Мать ребёнка: Петрухненко (Скорикова) Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрухненко (Скорикова) Наталья Николаевна

Смерть
1937

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