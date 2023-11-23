Петрухненко (Скорикова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрухненко Сергей
Отец ребёнка: Петрухненко ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрухненко Петр
Отец ребёнка: Петрухненко ???
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петрухненко ???
Смерть
1984