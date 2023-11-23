Петрухненко (Скорикова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухненко (Скорикова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрухненко Сергей

Отец ребёнка: Петрухненко ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрухненко Петр

Отец ребёнка: Петрухненко ???

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрухненко ???

Смерть
1984

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