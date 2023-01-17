Мантай Эгон Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мантай Евгения Генриховна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.06.1969
Дочь: Мантай Хелена Эгоновна
Мать ребёнка: Мантай Евгения Генриховна
Бракосочетание
Неизвестно