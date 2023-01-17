Мантай Эгон Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМантай Эгон Эдуардович

Мантай Эгон Эдуардович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мантай Евгения Генриховна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.06.1969

Дочь: Мантай Хелена Эгоновна

Мать ребёнка: Мантай Евгения Генриховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мантай Евгения Генриховна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close