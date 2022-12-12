Мантай (Рутц) Евгения (Кения) Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 21.02.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.02.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мантай Эгон Эдуардович
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.06.1969
Дочь: Мантай Хелена Эгоновна
Отец ребёнка: Мантай Эгон Эдуардович
Бракосочетание
Неизвестно