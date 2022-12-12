Мантай (Рутц) Евгения (Кения) Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мантай (Рутц) Евгения (Кения) Генриховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 21.02.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мантай Эгон Эдуардович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.06.1969

Дочь: Мантай Хелена Эгоновна

Отец ребёнка: Мантай Эгон Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мантай Эгон Эдуардович

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