Лука приемыш Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лука приемыш Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Отец

1742 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Кон Степанович

Мать: не указана

Смерть
1772
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