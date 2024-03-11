Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Лука приемыш Кононовна
Лука приемыш Кононовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Дата смерти
1772
Пол
Женский
Отец
Кон Степанович
1742 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Кон Степанович
Мать: не указана
Смерть
1772
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия