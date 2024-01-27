Коробова Авдотья
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1831
Сын: Коробов Korboff Дмитрий Наумович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Наум Лукьянович
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1841
Сын: Коробов Korboff Иван Наумович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Наум Лукьянович
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Наумовна
Отец ребёнка: Коробов Korboff Наум Лукьянович
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Варвара Наумовна
Отец ребёнка: Коробов Korboff Наум Лукьянович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1853
Сын: Коробов Korboff Петр Наумович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Наум Лукьянович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1856
Сын: Коробов Korboff Ион Наумович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Наум Лукьянович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1860
Сын: Коробов Korboff Родион Наумович
Отец ребёнка: Коробов Korboff Наум Лукьянович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно