Коробова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Авдотья

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1831

Сын: Коробов Korboff Дмитрий Наумович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Наум Лукьянович

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1841

Сын: Коробов Korboff Иван Наумович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Наум Лукьянович

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Наумовна

Отец ребёнка: Коробов Korboff Наум Лукьянович

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Варвара Наумовна

Отец ребёнка: Коробов Korboff Наум Лукьянович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1853

Сын: Коробов Korboff Петр Наумович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Наум Лукьянович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1856

Сын: Коробов Korboff Ион Наумович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Наум Лукьянович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1860

Сын: Коробов Korboff Родион Наумович

Отец ребёнка: Коробов Korboff Наум Лукьянович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно
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