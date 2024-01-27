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Коробов Korboff Иван Наумович

Место рождения

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Коробов Korboff Наум Лукьянович

Мать: Коробова Авдотья

Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 9 лет живет с родителями с братом Дмитрием 19 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году
Смерть
Неизвестно
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