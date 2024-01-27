Коробов Korboff Иван Наумович
Место рожденияРоссия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Коробов Korboff Наум Лукьянович
Мать: Коробова Авдотья
Россия, Саратовская губерния Балашовского уезда, село Грязнуха
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 9 лет живет с родителями с братом Дмитрием 19 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году
Смерть
Неизвестно