Поляков Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полякова (Христофоровна) Хоритина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Фиона Сидоровна
Мать ребёнка: Полякова (Христофоровна) Хоритина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полякова (Христофоровна) Хоритина
Рождение ребёнка
1904
Сын: Поляков Василий Сидорович
Мать ребёнка: Полякова (Христофоровна) Хоритина