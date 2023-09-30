Поляков Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Сидоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Федор Сидорович

Мать ребёнка: Полякова (Христофоровна) Хоритина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Фиона Сидоровна

Мать ребёнка: Полякова (Христофоровна) Хоритина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Илья Сидорович

Мать ребёнка: Полякова (Христофоровна) Хоритина

Рождение ребёнка
1904

Сын: Поляков Василий Сидорович

Мать ребёнка: Полякова (Христофоровна) Хоритина

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