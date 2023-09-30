Полякова (Христофоровна) Хоритина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова (Христофоровна) Хоритина

Полякова (Христофоровна) Хоритина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Федор Сидорович

Отец ребёнка: Поляков Сидоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Фиона Сидоровна

Отец ребёнка: Поляков Сидоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Илья Сидорович

Отец ребёнка: Поляков Сидоров

Рождение ребёнка
1904

Сын: Поляков Василий Сидорович

Отец ребёнка: Поляков Сидоров

Мы используем куки для улучшения работы сайта.