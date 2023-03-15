Прохоров Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прохоров Платон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Макар
Мать ребёнка: Прохорова Варвара
Богданово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прохорова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Максим
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева (Прохорова) Варвара
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно