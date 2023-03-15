Прохоров Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров Афанасий

Прохоров Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохоров Платон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Макар

Мать ребёнка: Прохорова Варвара

Богданово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Максим

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева (Прохорова) Варвара

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.